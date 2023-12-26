سائق تريلا قنا لجهات التحقيق: فقدت السيطرة وكنت عائد من الصيانة

حققت جهات التحقيق بقنا مع السائق المتهم بحادث تريلا قنا، والذى تسبب فى مصرع 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين بالقرب من مسجد سيدى عبد الرحيم بمدينة قنا.

وأوضحت التحريات، أن السائق، موظف في شركة مطاحن، أشار إلى أنه أثناء العودة من محافظة سوهاج بعد أعمال الصيانة للسيارة التريلا وأثناء نزوله من كوبري المعنا فقد السيطرة على الفرامل، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة أمامه وأخرى كانت مقابلة لهما.



وأمرت جهات التحقيق بقنا باستخراج تصاريح الدفن للجث وهم 3 أشخاص من قرية المطاعنة في قنا ومنطقة الشئون وقرية المراشدة بالوقف، وتم دفن الجثث وسط حالة من الحزن بين ذويهم والمقربين وتحولت صفحات التوصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء.



كان قد لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرين، فى حادث تصادم سيارة تريلا وسيارتين آخرين، بالقرب من مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى بقنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات مصرع 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين في حادث تصادم سيارة تريلا وسيارتين آخرين، بالقرب من مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى بقنا.

أسفر الحادث عن مصرع ميسرة صبري محمد، مارينا إيهاب، عبد الحميد عمر، وإصابة كلا من صفاء مصطفى منصور، 22 عامًا، وروان أحمد السيد، 11 عامًا، ويحي منصور عبدالرحيم، 11 عامًا، وأيمن ناصر عباس، 32 عامًا، وهبة نصر الدين، 21 عامًا، وقمر فراج دياب، 21 عامًا، وهالة صافي عبدالصبور، 21 عامًا، وإنجي هشام عبدالستار، 25 عامًا، ويوسف محمد يوسف، 23 عامًا، وبغدادي قاسم محمد، 65 عامًا، ومحمد أحمد عبدالمنعم، 18 عامًا، وحمام أبو الفتوح، 47 عامًا، ومحمود ميسرة صبري، 10 شهور، وإسلام أحمد أبوالوفا، 29 عامًا، ومحمود محمد محمود، 52 عامًا، وهيام ممدوح عباس، 20 عامًا، ومحمود رمضان حسن، 30 عامًا، ومشيرة محمد جاد، 35 عامًا، ويوسف مسعود حسن، 23 عامًا، وجوليا إيهاب ثروت، 17 عامًا، ومحمود عبدالغني، 27 عامًا، وحمام الشريف محمد، 40 عامًا، وأحمد جاد الرب محمد، 43 عامًا، وساندي أحمد جاد الرب، 6 أعوام، ومحمود أحمد جاد الرب، 4 أعوام.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.