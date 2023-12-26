زيارات مبهجة للمشاركين فى رحلات قطار الشباب الفوج الرابع بمبادرة "اعرف بلدك" بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، فعاليات الفوج الرابع من رحلات قطار الشباب "إعرف بلدك" إلى الأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.

وتضمنت الزيارات للمشاركين فى قطار الشباب بمحافظة الأقصر المناطق التالية: (الصوت والضوء بالكرنك - معابد البر الشرقي - معابد البر الغربي - جولات حرة)، وذلك بمرافقة المرشدين السياحيين والإقامة بالمدينة الشبابية بالأقصر، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسى وكيل المديرية للشباب، وعبده أحمد مدير إدارة تنمية الشباب بالمديرية، وأحمد محمود علي ومحمد يحيى مشرفي الأفواج.

ومن جانبه أكد صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، أن برنامج "أعرف بلدك" يهدف إلى إتاحة الفرصة للشباب لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالأقصر، وتنمية روح الولاء والإنتماء لدى الشباب وتشجيع السياحة الداخلية، حيث تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية والأثرية.

وكان قد تم تنفيذ فعاليات قطار الشباب برعاية الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر والمدينة الشبابية بالطود، بمشاركة 500 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، حيث أن مشروع قطار الشباب يهدف إلى إتاحة الفرصة للشباب لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالأقصر وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب وتشجيع السياحة الداخلية، حيث تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية والأثرية، وذلك تحت إشراف جيهان عبده مدير إدارة تنمية الشباب، وأحمد محمود علي ومحمد يحيى مشرفى قطار الشباب بالمديرية.



زيارات مبهجة للمشاركين فى رحلات قطار الشباب الفوج الرابع



زيارات مبهجة للمشاركين فى رحلات قطار الشباب الفوج الرابع بالأقصر



جانب من زيارات قطار الشباب لمعابد الأقصر