رئيس جامعة المنوفية يكرم 174 من المتميزين ضمن الاحتفال بالعيد الـ47 للجامعة

المنوفية - محمد فتحى

كرم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، خلال فعاليات اليوم الأول لاحتفال الجامعة بعيدها السنوي السابع والأربعين أعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن المعاش، وأسماء أعضاء هيئة التدرسين المتوفين، وأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز الجامعة التقديرية والتشجعية وجائزة الدكتور مصطفى بهجت، وأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، والحاصلين على الدكتوراة من الخارج.

واختتم الحفل بتكريم الطلاب والطالبات الأوائل لكليات الجامعة لعام 2023، وذلك بحضور نائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة نانسى أسعد المشرف الأكاديمى لجامعة المنوفية الأهلية، محمد موسي نائب المحافظ، المستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم، والعميد محمد جعفر المستشار العسكرى للمحافظة، والأنبا بنيامين مطران المنوفية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء جامعة المنوفية السابقين ونواب رئيس الجامعة السابقين، وعمداء الكليات وأمناء عام الجامعة السابقين، وأمناء عام الجامعة المساعدين، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين وطلاب الجامعة وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأهالي المكرمين.

وأكد القاصد علي حرص الجامعة علي تكريم أبنائها المتميزين والمتفوقين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، تقديرا لجهودهم وتحفيزا لهم على بذل المزيد من العمل والجهد لرفعة الجامعة والنهوض بالدولة المصرية، مشيرا إلى أن تكريم منسوبي الجامعة ممن بلغوا سن الستين أو توفوا أثناء الخدمة يأتي في إطار حرص الجامعة بالوفاء والعرفان لأبنائها، الذين بذلوا جهدهم ووقتهم لخدمة الجامعة والمساهمة في تحقيق أهدافها ودورها في خدمة الطلاب والمجتمع.

وأوضح القاصد، أنه تم خلال الاحتفال تكريم 74 من أوائل الكليات وحملة الماجستير والدكتوراه من الهيئة المعاونة، إلي جانب تكريم 77 من أعضاء هيئة التدريس، الذين بلغوا سن الستين، بالإضافة إلي تكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز الجامعة التشجيعية في مجال العلوم الطبية، والبيطرية، والعلوم الزراعية، وجائزة الجامعة للتفوق والتأليف العلمى، كما تم تكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين جائزة الجامعة لأفضل رسالة علمية في رسالتي الماجستير والدكتوراه.