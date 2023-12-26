رئيس جامعة المنوفية يعلن الكليات الفائزة بجائزة الجامعة للتميز الحكومى

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فى مستهل جلسة مجلس الجامعة التى عقدت اليوم برئاسته وبحضور أعضاء المجلس الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو المجلس من الخارج، ونائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات، الكليات التى حصلت على الثلاث مراكز الأولى فى منظومة الجوائز الداخلية للجامعة للتميز الحكومى حيث جاء فى المركز الأول كلية الصيدلة وفى المركز الثانى كلية الحاسبات والمعلومات وجاءت كلية الهندسة الإلكترونية فى المركز الثالث.

وجه رئيس الجامعة التهنئة للكليات الفائزة بالجوائز الداخلية لجائزة الجامعة للتميز الحكومى والتى ستتأهل لرفع ملفاتها على منصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن فعاليات جائزة مصر للتميز الحكومى، مؤكدا على أهمية المشاركة فى المسابقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى أطلقها لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030 والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، والارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز، بما يساهم في تحقيق التنمية، بالإضافة إلى تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى كافة المؤسسات الحكومية، موجها بأهمية تحفيز الجهاز الإدارى بجميع القطاعات بالجامعة لبناء نموذج مؤسسي جيد يطبق مفاهيم الحوكمة والتنمية المستدامة، للمشاركة فى مختلف الجوائز المحلية والدولية.

هذا وقام رئيس الجامعة بتكريم فريق العمل القائم على إدارة ومتابعة وتقييم جائزة التميز الحكومى حيث تم تكريم كل من: الدكتور علاء رضوان منسق عام الجامعة لجائزة مصر للتميز الحكومى، وفريق العمل الذى يضم: الدكتور إسماعيل يوسف، الدكتورة رانيا عزمى، الدكتور إكرامى جمال، الدكتورة نها عثمان، وائل خلوصى، ماهر مرقس، حامد شريف، سحر سكر، عبدالهادى سعيد، موجها لهم الشكر على مجهوداتهم، ومتابعتهم المستمرة لتطبيق المعايير المطلوبة.