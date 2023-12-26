اليوم السابع
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رئيس أركان جيش الاحتلال السابق: خسرنا الحرب ضد الفصائل الفلسطينية فى غزة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 08:59 م
رئيس أركان جيش الاحتلال السابق: خسرنا الحرب ضد الفصائل الفلسطينية فى غزة رئيس أركان جيش الاحتلال السابق دان حالوتس
كتب محمد شرقاوى

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قال رئيس أركان جيش الاحتلال السابق دان حالوتس، إننا خسرنا الحرب ضد الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة.

 

وأضاف حالوتس خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن صورة النصر الوحيدة التى يمكن أن تحققها إسرائيل هى الإطاحة بحكومة نتنياهو.

 

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الـ 81 على التوالى، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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