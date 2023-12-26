دعم مصرى كبير للقارة السمراء فى التعليم العالى والبحث العلمى.. إنفوجراف

كتب محمد صبحى

قال الدكتور إسلام أبو المجد مستشار وزير التعليم العالى للشئون الأفريقية، إن الدولة المصرية تقدم دعما كبيرا لأفريقيا، وعادت الدولة المصرية بقوة لريادة القارة الأفريقية، من خلال العديد من المحاور أهمها التعليم العالى والبحث العلمى كما نشاهد حجم المنح الدراسية التي تقدمها مصر للدول الأفريقية للتعليم الجامعى والدراسات العليا فى الدراسات المختلفة والعلاج الطبيعى والطب البيطرى والصيدلة.

وأضاف الدكتور إسلام أبو المجد فى تصريحات لـ"اليوم السابع:" أن هذا العام شهد تقديم 713 منحة للدراسة الجامعية والدراسات العليا بالجامعات المصرية وليس هذا بحسب، بل هناك منح تدريب قصيرة الأمل على يد متخصصين للتدريب الإفارقة على التقنيات الجديدة والحديثة التي تساهم فى رفع كفاءة هؤلاء الباحثين من الدول الإفريقية فى تخصصات تحاكى التنمية وأجندة افريقيا 2063 والرؤى والاستراتيجيات الدولية.

وتابع مستشار وزير التعليم العالى فى تصريحاته، أنه تم تدريب أكثر من 70 متدربا فى الاستشعار من البعد والذكاء الاصطناعى والزراعة والغذاء هذا العام، واكثر من 40 متدرب فى تكنلوجيا الفضاء من 16 دولة افريقية، والمؤتمرات ودعوة العلماء الافارقة لإقامة المنتديات الكثيرة فى مجالات متعددة مثل الدواء والاستشعار من البعد والفضاء والزراعة والغذاء والتغيرات المناخية، وفى نوفمبر الماضى تم استضافة بحضور 250 عالم افريقى من 55 دولة بدعم من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى ودعم الدولة المصرية واستضافة وتقديم كل الدعم والمساعدات للإفارقة.

واستطرد رئيس هيئة الاستثعار من البعد وعلوم الفضاء، إلى أن مصر استضافت اجتماعات الدول الافريقية والاتحاد الافريقيى ووضع الخطط والاستراتيجيات وأهمها استراتيجية الذكاء الاصطناعى ومصر متقدمة فى هذا المجال وتدعم منظمة النيباد التي تعد الذراع العلمى والتقنى للاتحاد الافريقيى والتي تترأسها الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى نهاية عام 2025 وبالتالي نقدم الذكاء الاصطناعى وريادة الاعمال والشركات الناشئة على مستوى القارة الإفريقية بدعم من القيادة السياسية وتحويل مخرجات البحث العلمى لمنتجات اقتصادية وقومية.

ولفت الدكتور إسلام أبو المجد، على أهمية التعليم الفني والتكنولوجى وتقدمت مصر بمباردة لكيفية النهوض بالتعليم الفني من خلال الجامعات التكنولوجية اكثر من 10 جامعات تكنولوجية للتعليم المستقبلي التكنولوجي لوظائف المستقبل فى أفريقيا خاصة وأن مصر رائدة فيه من خلال هذه الجامعات ونستقبل الطلاب الإفارقة ويتم طرح التجربة لتكرارها فى دول أخرى .

وأشار الدكتور إسلام أبو المجد إلى أن مصر رائدة فى مجالات الفضاء والاستشعار من البعد وتستضيف وكالة الفضاء الافريقية التي ستكون الذراع التكنولوجى والتنقى من خلال التصنيع والتعليم وتدريب الكوادر واطلاق الأقمار الصناعية وتقديم الجوانب الفنية وتقديم معلومات وخدمات فى التنمية للدول الافريقية من خلال النهوض بالعلاقات مع مختلف الدول ومصر متقدمة فى هذا المجال وتم تدشين الوكالة فى مصر التزاما منها تجاه القارة الإفريقية.







