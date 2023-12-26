داخلية النمسا: الإجراءات الأمنية الاستثنائية ستستمر عقب احتفالات رأس السنة

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أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر أن الإجراءات الأمنية الاستثنائية ستستمر في البلاد إلى ما بعد احتفالات رأس السنة الميلادية.

وقال كارنر - في رسالة شكر الاثنين إلى ضباط الشرطة - إن احتفالات ليلة عيد الميلاد الأحد تمت في هدوء شديد وأنه يقدر رجال الشرطة الذين تركوا عائلاتهم في هذه الليلة لتأمين البلاد.

وأضاف أنه بسبب التهديدات الراهنة عززت شرطة فيينا إجراءات الحماية في عدة أماكن، حيث تقوم قوات الطوارئ بحراسة الكنائس وأسواق عيد الميلاد.

يشار إلى أن قوات الشرطة والوحدات الخاصة قامت السبت بالقبض على أربعة من المشتبه فيهم بالإرهاب في فيينا، حيث خططوا لشن هجمات على الكنائس وأسواق عيد الميلاد بالتنسيق والتزامن مع عناصر أخرى في كولونيا ومدريد.

