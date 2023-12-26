حريق هائل يلتهم مركب صيد بدمياط

دمياط - هيثم مراد

تلقت قوات الأمن بدمياط، بلاغا أفاد بوقوع حريق هائل داخل أحد مراكب الصيد بمدينة عزبة البرج، وذلك أثناء دخولها حلقة السمك لتفريغ شحنتها، وعلى الفور تحركت قوة أمنية من قبل قسم شركة مركز دمياط رفقة قوات الحماية المدنية ورجال الإسعاف لموقع البلاغ والتي تمكنت من السيطرة على الحريق، دون وقوع خسائر بشرية.

وروى شهود عيان، أن النيران قد اشتعلت داخل مركب صيد تدعي رقة النيل" بسبب ماس كهربي بأحد البطاريات، كما أوضح شهود العيان أيضا أن المركب كانت عائدة من رحلة صيد استمرت 20 يوما، مؤكدين أن النيران قد اشتعلت داخل المركب أثناء تفرغ شحنتها من الأسماك داخل حلقة السمك بمدينة عزبة البرج.

وقامت قوات الأمن بتحرير المحضر اللازم للواقعة واستدعاء النيابة العامة لإجراء المعاينة وتقدير الخسائر الأولية الناتجة عن الحريق، فضلا عن قيام رجال الحماية المدنية بمتابعة غرف التخزين الخاصة بالسفينة للتأكد من إخماد النيران فيما قدم رجال الإسعاف الاسعافات الاولية لعدد من طاقم السفينة والذين أصيبوا اختناقات بسيطة نتيجة الحريق.