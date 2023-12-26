اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 06:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

حتى الرياضة لم تسلم.. إسرائيل تدمر وتجرف ملاعب ومجمعات رياضية بغزة.. صور

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 05:26 م
حتى الرياضة لم تسلم.. إسرائيل تدمر وتجرف ملاعب ومجمعات رياضية بغزة.. صور جرافات الاحتلال فى ملاعب غزه
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت إسرائيل على اليابس والأخضر فى قطاع غزة، منذ أن بدأت هجومها على القطاع فى اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضى، حتى الملاعب الرياضية لم تسلم من بطش الاحتلال وجنوده.

وقال مسئول رياضى فى فلسطين لـ"اليوم السابع"، إن الاحتلال جرف الملاعب الرياضية فى القطاع، ودمر مجمع اليرموك التاريخى الرياضى الذى تأسس عام 1950

وأكد أن الاحتلال جرف ودمر كل من: "استاد بيت حانون الرياضى واستاد بيت لاهيا، واستاد اليرموك الرياضى، واستاد فلسطين الرياضى، واستاد غزة الرياضى، واستاد جباليا الرياضي".

وفى حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى عن استشهاد نحو 21 ألف مواطن، وإصابة نحو 54 ألف آخرين، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.

 

آليات الاحتلال في الملاعب
آليات الاحتلال في الملاعب

 

دبابات الاحتلال في الملاعب الفلسطينية
دبابات الاحتلال في الملاعب الفلسطينية

 

جرفات الاحتلال
جرفات الاحتلال

 







إسرائيل

غزة

ملاعب غزة

استاد غزة

صور

الاحتلال

جرافات الاحتلال فى ملاعب غزه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة