حبس "كروان مشاكل" شهرين بتهمة سب محامى وتهديده بالخطف

قضت المحكمة الاقتصادية، بحبس التيك توكر "كروان مشاكل" شهرين، بتهمة سب محامى وتهديده بالخطف.
تقدم أحد المحاميين ببلاغ يتهم فيه كروان مشاكل، بسبه وقذفه وتهديده بالخطف فى فيديوهات نشرها عبر حسابه فى التيك توك.
وفى ذات السياق كانت جهات التحقيق، أمرت حبس التيك توكر "كروان مشاكل" 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بنشر فيديوهات تحض على تلفيق والفجور.
وكانت قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس سماح مصطفى والمعروفة بـ"إنجى حمادة" 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
وكانت قد أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كروان مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب للعرض على النيابة وسماع أقواله.
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