حبس عاطل لاتهامه بسرقة جهاز طبى من مركز عيادات بالمقطم 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة جهاز طبى من داخل مركز عيادات كائن بدائرة قسم شرطة المقطم، بأسلوب التسلق وكسر النافذة، بقصد التصرف فيه بالبيع، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، وتم ضبطه حال قيامه بعرض جهاز طبى للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقيــة على أحد أصحاب محــال بيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبمواجهته إعترف بسرقته من داخل مركز عيادات فى المقطم.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.