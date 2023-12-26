اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 07:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

جيش الاحتلال يعلن إصابة 5 من جنوده وضباطه خلال معارك بغزة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 06:33 م
جيش الاحتلال يعلن إصابة 5 من جنوده وضباطه خلال معارك بغزة جيش الاحتلال
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 5 من جنوده وضباطه خلال معارك بغزة، وذلك وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الـ 81 على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 

 







غزة

قطاع غزه

قطاع غزة

القاهرة الإخبارية

قصف غزة

العدوان على غزة

الاحتلال الإسرائيلي

اخبار قطاع غزة

غزة الان




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة