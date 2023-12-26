جهاز مدينة طيبة يقطع المياه عن منشآت سكنية تستخدم وصلات مخالفة للقانون

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال جهاز مدينة طيبة الجديدة شمال الأقصر، حملات مكثفة على المخالفين بتركيب وصلات مياه مخالفة للقانون، وتم تحرير مخالفات وقطع المياه عن تلك المنشآت، وذلك بناء على تعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي هذا الصدد أعلن المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، عن شن حملة مكبرة بالمدينة لحصر وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات والمخالفات والوصلات الخلسة في الأحياء، حيث تم قطع المياه عن بعض المنشآت والتي كانت تقوم بسرقة مياه الشرب وهو ما يعد إهدار للمال العام ويحاسب عليها القانون.

وشدد رئيس جهاز مدينة طيبة، على كافة رجال الجهاز بضرورة مواصلة فحص عدادات المياه ورفع الوصلات الخلسة، والتى يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب، وذلك هروباً من إتباع الإجراءات القانونية للتوصيل، مؤكداً على أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك لمنع التعديات والمخالفات لمن يستخدم مياه الشرب في رش الشوارع أو غسيل السيارات، بالإضافة إلى سارقي المياه الذين يقومون بعمل توصيلات خفية، لافتاً إلي أن ذلك يأتي في إطار الحرص على مياه الشرب ومقدرات الدولة، ومواجهة المخالفين للقانون والممتنعين عن سداد الفواتير.

وفى نفس السياق أعلن جهاز مدينة طيبة الجديدة شمال محافظة الأقصر، عن إطلاق إسم الفنان التشكيلي الراحل عسران عبد الفتاح إبن الأقصر والذي فقد منذ عدة أسابيع فى حادث قطار، على شارع منطقة 480 فدان بالإسكان الإجتماعى وذلك تخليداً لذكراه.

ومن جانبه صرح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، فى بيان صحفى، إنه تمت تسمية أحد شوارع المدينة وهو شارع منطقة 480 فدان بالإسكان الإجتماعى، بإسم المهندس الراحل عسران عبد الفتاح الفنان التشكيلي، وذلك تخليداً لذكراه وتقديراً لموهبته وأعماله الخالدة بتحويل أكشاك الكهرباء إلى لوحات فنية معبرة على الطابع الخاص لصعيد مصر، والذي اعتز به الفنان الراحل ويعكس مدى اعتزازه بجذوره الصعيدية الأصيلة.



جهاز مدينة طيبة يقطع المياه عن منشآت سكنية



حملات على وصلات المياه المخالفة بمدينة طيبة