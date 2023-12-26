جداول ومواعيد امتحانات نصف العام للصفين الأول والثانى الثانوى بالجيزة

كتبت – مرام محمد

يستعد طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة الجيزة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2023/2024، إذ تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي العام يوم الخميس 11 يناير وتنتهي يوم الأربعاء 24 يناير 2024، بينما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي العام يوم السبت 13 يناير وتنتهي يوم الأربعاء 24 يناير 2024، وذلك على النحو التالي:

أولًا: جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

-يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادة الرياضيات.

-يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والفلسفة.

-يوم الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتي التاريخ والأحياء.

-يوم الإثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتي الكيمياء، والجغرافيا.

-يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتي الفيزياء، واللغة الأجنبية الثانية.

ثانيًا: جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

-يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان اللغة العربية – الشعبة (عام).

-يوم الإثنين 15 يناير 2024: امتحان الكيمياء (علمي)، وعلم النفس والاجتماع (أدبي).

-يوم الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان التاريخ (أدبي)، والفيزياء (علمي).

-يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان اللغة الأجنبية الأولى (عام)، والأحياء (علمي)، والفلسفة والمنطق (أدبي).

-يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان اللغة الأجنبية الثانية (عام)، وتطبيقات الرياضيات (علمي)، والجغرافيا (أدبي).

-يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات (عام).