جداول امتحانات نصف العام للمراحل التعليمية فى مدارس الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور صبرى غانم وكيل الوزارة، لامتحانات نصف العام الدراسى 2023/2024، حيث تم وضع جداول الإمتحانات لعدد من الصفوف الدراسية والتى ستبدأ من 3 يناير المقبل وحتى نهاية الشهر للصفوف المختلفة.

فيما اجتمع الدكتور صبرى خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مع موجهى المواد لاستعراض ومناقشة آليات وضع الامتحان للمواد وتوضيح مواصفات الورقة الامتحانية، وذلك بحضور صفوت جارح عبد العظيم وكيل المديرية، وهشام عبد الستار محمود مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات، وإيمان عبد العال الحداد مدير عام التعليم العام.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور صبرى خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وتطبيق الكتاب الدورى رقم 49 الصادر فى 21/11/2022، ومراعاة الامتحان والامتحان الاحتياطى، ومراعاة الدقة، والمستوى التحصيلى لجميع الطلاب.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر على تحرى الدقة فى صياغة المفردات اللغوية وتوزيع الدرجات وضرورة الانتهاء من المناهج المقررة طبقا للخطة الزمنية، حيث يأتى ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

كما عقد وكيل تعليم الأقصر، لقاء مع مديرى عموم المديرية ومديرى الإدارات التعليمية، وأوصى بضرورة تدريب الطلاب على استخدام التابلت فى الاختبار، حتى يتسنى لهم أداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر ودون عناء، ما حث خالد على ضرورة تشجيع الطلاب للمشاركة فى مجموعات الدعم المدرسي مع الإعلان عن المراجعات النهائية بهذه المجموعات للمواد الدراسية استعداداً لامتحانات نصف العام، وأضاف الدكتور صبرى خالد قائلاً:"بإمكان كل إدارة توفير نسخة مدمجة من البرامج التعليمية على منصات الوزارة وقنوات مدرستنا للطلاب داخل المدارس، والإعلان عن جدول مواعيد لإذاعتها لتفعيل حصص المشاهدة داخل المدرسة".



جدول امتحانات الصف الأول الإعدادى



جدول امتحانات الصف الثانى الإعدادى



جدول امتحانات اتمام مرحلة التعليم الأساسي