جامعة قناة السويس تقدم خدماتها المجانية لـ424 من أصحاب الهمم بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة توجهت بقافلتها الطبية التوعوية إلى مدرسة التربية الفكرية بالإسماعيلية، حيث قدمت خدماتها فى 10 تخصصات طبية متنوعة، مع تقديم العلاج بالمجان، والتوعية والتثقيف الصحى لعدد 424 طالبا وطالبة وأسرهم والعاملين بالمدرسة.

هذا وقد أكد الدكتور ناصر مندور على أن جامعة قناة السويس حريصة على المشاركة الفعالة بالمبادرات الرئاسية والقومية، ومنها مبادرة "قادرون باختلاف" من أجل دعم وتمكين ذوى الهمم بالمجتمع، ورفع مستوى الصحة العامة لديهم، ورفع الوعى لدى ذويهم والمتعاملين معهم بكيفية التعامل، وتذليل العقبات والتحديات التى قد تواجههم.

وأكد أن القافلة تأتى ضمن مشاركة الجامعة فى اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، ومبادرة "قادرون باختلاف".

وقام فريق العمل الطبى من كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة بالكشف الطبى على الطلاب وذويهم والعاملين بالمدرسة فى 10 تخصصات هى الباطنة، العظام، الأطفال، الجلدية، النفسية والعصبية، طب الأسرة، طب الأسنان، المسالك، الأنف والأذن، والرمد.

وتقديم العلاج المجانى للحالات المرضية المختلفة، مع الإرشادات والنصائح بالجرعات وكيفية التناول.

وقدم فريق كلية الطب تحت التدريب التوعية لأولياء الأمور عن كيفية التعامل مع احتياجات أبنائهم الخاصة، وفهمها، واستراتيجيات دمجهم المجتمعى، وتطوير مهاراتهم المختلفة نحو الأنشطة الهادفة.

أقيمت القافلة بإشراف عام الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، والدكتورة عبير هجرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وأشرف على تنفيذ القافلة المهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، وإدارة تخطيط البرامج والمشروعات بالاسماعيلية.