جامعة بنها: انتهاء استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول ورفع الطوارئ

القليوبية إبراهيم سالم

عقد مجلس جامعة بنها، اجتماعه مساء اليوم، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، وبحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء مجلس الجامعة.

واستهل الدكتور ناصر الجيزاوى، الجلسة بتقديم التهنئة باسم مجلس الجامعة للرئيس عبد الفتاح السيسى، لانتخابه لفترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية، والتى تعكس ثقة الشعب المصرى فى قيادته السياسية، وقدرته على مواجهة التحديات التى تواجه الوطن، والمضى قدمًا فى مواصلة الإنجازات التى شهدتها مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد رئيس الجامعة، بالمشاركة الإيجابية والأداء المتميز والمظهر الحضارى للقيادات الجامعية ومنسوبى الجامعة من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة التدريس خلال الانتخابات الرئاسية وحرصهم على أداء هذا الاستحقاق الدستورى الهام.

وخلال الجلسة، استعرض رئيس الجامعة، الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الأول والتى من المقرر أن تبدأ خلال شهر يناير القادم، من خلال إعلان جداول الامتحانات والعمل على تجهيز اللجان والقاعات، وتوفير بيئة مادية ونفسية آمنة ومناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

ووجه رئيس الجامعة، القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس بالمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات والتواجد وسط الطلاب للرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم، كما وجه برفع حالة الطوارئ فى الإدارة الطبية والعيادات داخل الكليات والتأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية فى العيادات وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية لمواجهة أية حالات طارئة خلال الامتحانات.

وأكد "الجيزاوي"، على أهمية النظافة والشكل العام أمام وداخل الكليات والتهوية الجيدة داخل اللجان، ومتابعة اشتراطات الحماية المدنية داخل اللجان والقاعات وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات.