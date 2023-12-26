جامعة المنصورة الأهلية تعقد أولى جلسات مجلس الأمناء بحضور محافظ الدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

عقد مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية ، أولى جلساته بعد تشكيله، بمقر جامعة المنصورة الحكومية، برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى الأسبق ورئيس مجلس الأمناء، وبحضور الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وأعضاء مجلس الأمناء، ومشاركة نواب رئيس جامعة المنصورة، وأمين عام جامعة المنصورة، ومدير عام شئون التعليم والطلاب.

وفي بداية الاجتماع أكد الدكتور السيد عبد الخالق، أهمية الدعم غير المحدود الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتكامل بين الجامعة الحكومية والأهلية وتبادل الخبرات وعقد شراكات مع الجامعات الدولية المرموقة، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب احتياجات وظائف المستقبل، موجهاً الشكر والتقدير لرئيس جامعة المنصورة، ولكل من أسهموا فى بناء جامعة المنصورة الأهلية، هذا الصرح العظيم المنبثق من جامعة المنصورة العريقة، والذى ينتظرها مستقبل واعد، كما قدم الشكر لكافة مؤسسات الدولة ولوزير التعليم العالى، ومحافظ الدقهلية على ما قدموه من جهد لدعم انشاء الجامعة الأهلية.

وأشار إلى تطلعات المجلس نحو تعظيم الاستفادة من هذا الصرح التعليمى الكبير والتعاون المثمر والبناء بين الجامعتين، وتقديم كافة أشكال الدعم لتطوير خطط الجامعة واهدافها الاستراتيجية سعيًا نحو تحقيق رؤيتها ورسالتها، وتعميق انجازاتها على المستويين الاكاديمي والبحثي.

وقدم الدكتور شريف يوسف خاطر التهنئة لأعضاء مجلس الأمناء لاختيارهم الدكتور السيد عبد الخالق رئيساً لمجلس الأمناء ، والأستاذ الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية السابق نائبا لمجلس الأمناء.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بتطويرمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ووجه بإنشاء الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية لتقديم خدمة تعليمية متميزة، تُواكب جامعات الجيل الرابع، وكذلك التوسع في البرامج الجديدة، خاصة البرامج الدراسية البينية بهدف الاستجابة لاحتياجات سوق العمل، فضلًا عن إتاحة فرص أكبر لتعليم جامعي بمعايير دولية، مشيرًا إلى أن جامعة المنصورة ساهمت وما زالت تقوم بدورها الوطني والتنموي في شتى المجالات التعليمية والثقافية والمُجتمعية، ولقد ساهمت بانشاء جامعة المنصورة الأهلية والتى تعُد واحدة من الجامعات المتميزة، وتلعب دورًا بارزًا في تنمية محافظات الدلتا على كافة القطاعات التعليمية والخدمية لتقديم خدمة تعليمية متميزة وفقًا لرؤية مصر 2030، تُواكب جامعات الجيل الرابع، اعتمدت منذ نشأتها على التكنولوجيا فى وسائل التعليم والبرامج التعليمية، وكذلك التوسع في البرامج الجديدة، بهدف الاستجابة لاحتياجات سوق العمل، وأن البرامج الدراسية للجامعة الأهلية تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية لإعداد خريجين علي اعلي مستوي لسوق العمل المحلي والعالمي.

مؤكدًا على التوأمة والتكامل بين جامعة المنصورة الحكومية والجامعة الأهلية، ودعم كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية مثمنًا الجهود المخلصة من ادارة الجامعة و التى ساهمت فى انشاء الجامعة والوصول لهذا الكيان التعليمى المتميز، و أشاد بجهود ودعم السادة رؤساء الجامعة السابقين كما أشاد بالتعاون المثمر والبناء بين الجامعة والمحافظة وجهود السادة المحافظين فى سبيل النهوض بالجامعة الأهلية وتذليل كافة العقبات خلال مراحل الانشاء.

وقدم رئيس جامعة المنصورة، عرضا تفصيلياً عن جامعة المنصورة الأهلية، بدءا من فكرة انشائها والمخطط العام لها والبرامج التعليمية المتميزة بها والخدمات التى تقدم للطلاب سواء التعليمية والاجتماعية والثقافية وكذلك أهم برتوكولات التعاون، التى تم ابرامها مشيرًا إلى إنه تمت مراعاة كافة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها الجامعة، وتوفير سكن فندقي علي أعلي مستوي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.

وأشار المحافظ إلى سعي المحافظة من خلال التعاون مع كافة أجهزة الدولة المختلفة بأن تكون جامعة المنصوره الأهلية هي الأولي بين اقرانها وبين مختلف الجامعات الأخري من خلال تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي وتذليل كافة العقبات ووضع خطة ورؤية مستقبلية لتطوير العملية التعليمية بها وإضافة برامج تعليمية أكثر تطوراً.

وأكد " مختار " أن جامعة المنصورة الأهلية سيكون لها مكانة كبيرة في المستقبل نظرا لموقعها الجغرافي المميز والذي يتوسط محافظات الدلتا بالإضافة إلي الكوادر التعليمية بها أعضاء هيئة التدريس أبناء جامعة المنصوره العريقة تلك الجامعة التي أصبح لها مكانه محلية ودولية كبيرة نظراً لتميزها.

وثمن " المحافظ " دور رؤساء جامعة المنصوره المتعاقبين، الذين عملوا ليل نهار من أجل إتمام انشاء وافتتاح هذا الصرح التعليمي العظيم ليكون إضافة كبيرة وجديدة الي محافظة الدقهلية لكي تتحول إلي قلعة تعليمية كما أصبحت قلعة وعاصمة مصر طبية ونتمني في المستقبل أن تصبح أيضاً قلعة وعاصمة الطب في مصر .

جاء ذلك بحضورأعضاء مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية الدكتور محمد سويلم عيد البسيوني أستاذ متفرغ بكلية التربية ونائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتورة ماجدة نصر أستاذ متفرغ بكلية الصيدلة ونائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور أشرف سويلم أستاذ متفرغ بكلية الطب ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور عمرو سرحان أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة المنصورة الأسبق، والدكتور محمد غنيم أستاذ متفرغ بكلية الآداب جامعة المنصورة وعميدها الأسبق، والدكتور حمدي الميقاتي أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة المنصورة وعميدها الأسبق، والدكتور أسامة حمدي أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب

الجدير بالذكر أن جامعة المنصورة الأهلية تم تنفيذها على مساحة 40 فدان، يتكون المخطط العام للجامعة من 20 مبنى، حيث تتضمن المرحلة الأولى 10 مبانٍ ، والمرحلة الثانية تشمل 10 مبانٍ إضافية بمساحة 14 فدانًا، وتتنوع هذه المباني بين الخدمية والأكاديمية.

عدد الكليات بالقرار الجمهوري 8 كليات وتضم 27 برنامجاً تعليمياً، تم بدء الدراسة العام الدراسي الماضي 2022-2023 و حاليا تم تفعيل 12برنامجاً دراسياً وهي : برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، هندسة الذكاء الاصطناعي، برنامج هندسة البناء والتشييد، هندسة الميكاترونكس، برنامج هندسة العمارة المستدامة، برنامج الهندسة الطبية، برنامج الحاسبات والاتصالات بكلية الهندسة، برنامج البكالوريوس في علوم التمريض بكلية التمريض، برنامج التسويق الرقمي والعمليات الإلكترونية وبرنامج ريادة الأعمال الإلكترونية بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية،.التخصصات المستقبلية: (1) في قطاع تكنولوجيا العلوم الصحية: برنامج الرعاية الطبية الحرجة والعاجلة، برنامج المختبرات الطبية، برنامج الإحصاء ونظم المعلومات الطبية، برنامج تقنيات الأشعة، (2) في قطاع العلوم الإنسانية والإدارية: المعلوماتية الجغرافية، إدارة الأعمال والعلاقات الدولية، التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، ريادة الأعمال التكنولوجية، المحاسبة القانونية، الاقتصاد والتمويل، إدارة الأعمال الهندسية، (3) في مجال العلوم الهندسية: هندسة المواد والتكنولوجيا المتقدمة، الهندسة الكيميائية والبيئية، هندسة المياه المستدامة، هندسة البنية التحتية والبيئية.