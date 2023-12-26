جامعة الأقصر تعلن أسماء الفائزين بمسابقة الطالب المثالى فى كلياتها

انتهت لجنة التحكيم بمسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية، على مستوى جامعة الأقصر، من إعلان الفائزين بالمسابقة بمختلف كليات الجامعة للعام الجامعى 2023 / 2024، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدى محمد حسين رئيس الجامعة.

وحصل الطالب محمد ممدوح كليه الطب البشرى، على المركز الأول طلبة، وحصلت الطالبة منار منتصر بكلية الحاسبات والمعلومات على المركز الأول طالبات، وحصل الطالب محمد بدوى بكلية الحاسبات والمعلومات، على المركز الثانى طلبة، والطالبة ريهام عبدالرحمن بكلية الألسن طالبات على المركز الثاني.

وهنأ الدكتور حمدى حسين، رئيس الجامعة، الطلبة والطالبات الفائزين، مؤكدًا حرص الجامعة على تنمية مواهب الشباب وتحفيزهم؛ لمواصلة تقدمهم، وتخريج كوادر واعية ومسؤولة.

وأكد رئيس الجامعة أنه فى إطار حرص إدارة الجامعة على دعم ورعاية الطلاب المتميزين وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد فى الدراسة؛ سيتم تكريم الطلاب، مما يسهم فى حث باقى الطلاب على التفوق، واكتشاف الطلاب المتميزين أصحاب المواهب العلمية والثقافية الذين يمثلون نموذجًا مثاليًا للطالب الجامعى، فضلًا عن تنمية الوعى الثقافى لدى طلاب الجامعة.

و تكونت لجنة التحكيم من كل من الدكتور محمود النوبى أحمد، والدكتور محسن الطوخى، والدكتورة أسماء محى الدين، تحت إشراف إدارة النشاط الاجتماعى برعاية الشباب المركزية بقياده ذكاء محمد صبرى.