تفاصيل توفير فرص عمل لذوى الهمم بأسوان

أسوان- صلاح المسن

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ل ذوى الهمم "القادرون باختلاف"، ووفقاً لتكليفات وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فقد أشار فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان إلى أنه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم فقد تم توفير فرص عمل للشباب من أبناء هذه الفئة المتميزة بالقطاع الخاص لدمجهم فى المجتمع، وتشجيعهم على اقتحام سوق العمل الحر، والاستفادة مما يمتلكونه من مهارات ومواهب وابتكارات تستحق كل التقدير والاحترام.

ولفت "فوزى صابر" مدير عام مديرية العمل بأسوان فى "تصريحات صحفية" إلى أنه طبقاً للتعاون مع كافة الجهات والمجتمع المدنى والقطاع الخاص تقوم أجهزة الدولة بتمكين أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة صحياً واقتصادياً واجتماعياً وشبابياً ورياضياً وترفيهياً باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من كيان المجتمع، وتحفيزهم لإظهار كل ما لديهم من قدرات لتسخيرها فى أعمال تعود بالخير عليهم وعلى مجتمعهم.