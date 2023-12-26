"تعليم القاهرة" تبحث الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية

كتب سيد الخلفاوى

عقدت داليا عباس، مدير إدارة شئون الطلبة والإمتحانات ، بمديرية تعليم القاهرة، اجتماعاً موسعاً مع مديرى شئون الطلبة والامتحانات ورؤساء لجان النظام والمراقبة ومسئولى الحاسب الآلي استعداداً لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

وفى بداية الاجتماع، رحبت مدير عام الشئون التنفيذية بالحضور، وقامت بمناقشة مديرى أقسام شئون الطلبة والامتحانات ورؤساء لجان النظام والمراقبة فى جدية العمل وإنجاز أعمال القيد والتسجيل على موقع شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، وأكدت على الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأكدت على مساندة المديرية لمديرى شئون الطلبة والإمتحانات ورؤساء لجان النظام والمراقبة والعمل دائما على إزالة أى صعوبات قد تواجههم أثناء أداء عملهم، مؤكدة على ضرورة عدم إصطحاب المحمول لكل من الطالب والمعلم.

وناقشت مدير إدارة شئون الطلبة والإمتحانات بنود الإجتماع من حيث الموضوعات الخاصة بأعمال شئون الطلبة والإستعداد لإمتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 وتشمل الآتي :-

- ضرورة الاهتمام ببيانات النجاح التي يتم استخراجها من أقسام شئون الطلبة بالإدارات التعليمية بغرض توثيقها للسفر للخارج ، لابد مع تحرير النموذج الإلتزام بالدقة فى البيان ويجب تحديد اسم الدولة الموجه إليها البيان فقط مع الإلتزام بالتوقيعات الموجودة بالنموذج المرسل للمديرية ( الذين لهم حق التوقيع)

- الالتزام بسجلات الموقع والتأكد من وجودها بكل مدرسة تابعة لهم.

- الالتزام بقرار الوزارة بشأن إلحاق الوافدين بالمدارس الرسمية والنشرة الموضحة لذلك.

- عدم إلحاق طلاب منازل بالمدارس التجريبية التجريبية المتميزة بأى مرحلة .

- جميع النشرات والتعليمات التي تصل إلى مدير شئون الطلبة بالإدارة سواء من المديرية أو من الوزارة يبلغ بها جميع العاملين في القسم حتى يتم الرد على أولياء الأمور من هذا المنطلق.

- التأكيد على ضرورة التسهيل على أولياء الأمور في الإجراءات عند التعامل مع شئون الطلبة تخفيفاً عنهم.

- الالتزام بالأعداد المسجلة على موقع الكنترول الالكتروني بالوزارة وسرعة تسجيل طلاب المنازل.

- تشكل لجنة قيد لكل إدارة للصف الثالث الاعدادى برئاسة مدير إدارة شئون الطلبة والإمتحانات طبقاً لمعدلات طلاب الصف الثالث الإعدادى وفقاً للقرار الوزاري 365 لسنة 1994.

- التأكيد على ضرورة الإستعانة ب25٪ أعضاء جدد عند تشكيل لجان النظام والمراقبة بالصف الثالث الإعدادي وموافاتنا بصورة طبق الأصل معتمدة من السيد الأستاذ / مدير عام الإدارة والشئون القانونية بالتشكيل المعتمد لكل من يعملون بلجنة النظام والمراقبة ، وضرورة الإلتزام بنشرة الموانع رقم (١) لسنة 2023.

- إرسال احصاء يومى بنسب التصحيح لكل مادة يوضح عدد الأوراق ونسبة النجاح.

- التزام رئيس كل لجنة بمواعيد التظلمات وعدم فتح الكنترول بعد إعلان نتيجة التظلمات لأى سبب .