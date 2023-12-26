تحرير 50 محضرا متنوعا ومتابعة 44 منفذا لتخفيض الأسعار بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات تموينية على الأسواق بمراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن تحرير 50 محضراً تموينياً متنوعاً، بالتعاون مع مباحث التموين، ومديريات " التموين، والصحة، والطب البيطري"، وجهاز حماية المستهلك، في الحملات التموينية للرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحال الجزارة وبيع الدواجن، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف والمنتجات المعروضة للمواطنين، والإعلان عن أسعار السلع، من خلال وضع قائمة أسعار في مكان واضح بمدخل المنشآت والمحال التجارية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة المستمرة لـ44 منفذاً، لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين، وخاصة السكر ب 27 جنيه، وضمان توافرها وإتاحتها للمواطنين بالسعر والجودة المناسبة، وضرورة الاستماع إلى شكاوى وطلبات المواطنين وإيجاد الحلول الفورية والنهائية لها.