تأهب بعد تزايد النشاط الزلزالى لبركان نيفادو ديل رويز فى كولومبيا.. فيديو

فاطمة شوقى

يزداد النشاط الزلزالى لبركان نيفادو ديل رويز في كولومبيا، وأوصى السكان القريبون بأن يكونوا فى حالة تأهب لأنه في أي وقت يمكن أن يزيد النشاط بشكل أكبر ويؤدي إلى زيادة التنبيه إلى اللون البرتقالي أو الأحمر، وفقا لهيئة الخدمة الجيولوجية.

وأوضحت الخدمة الجيولوجية، فإن الزيادة الزلزالية "مرتبطة بنشاط تكسير الصخور في القطاع الشرقي من البركان، على بعد حوالي 5 كيلومترات من فوهة أريناس".

وأوضحت الخدمة أن الزلازل تم تسجيلها على عمق يتراوح بين 3 كيلومترات و4 كيلومترات وبقوة قصوى تبلغ 2.5 درجة.

وأوضحت الهيئة أنه "على الرغم من أن الزيادة كانت منخفضة في عدد الزلازل، فقد تم الإبلاغ عن بعضها كما شعر بها سكان قطاعات لا كابانيا ووادي نهر لاجونيلا في مقاطعة توليما".

أين يقع نيفادو ديل رويز ومتى كانت آخر مرة ثار فيها؟

من ناحية أخرى، أوضح أن هناك نشاطا زلزاليا مرتبطا بقبة الحمم البركانية الموجودة في قاع الحفرة. تكثف هذا النوع ، "مما يمثل زيادة في مستوى الطاقة، وكانت الزلازل أدت إلى تكسر الصخور وديناميكيات السوائل"، كما جاء في التقرير.

ومع ذلك، أوضحت الخدمة الجيولوجية أنه تم الحفاظ على حالة التنبيه الصفراء، والتي تعني "بركان نشط مع تغيرات في سلوك المستوى الأساسي للمعلمات المرصودة والمظاهر الأخرى". ومع ذلك، أوصى بأن يكون السكان القريبون في حالة تأهب للتحديثات لأنه في أي وقت يمكن أن يزيد النشاط بشكل أكبر ويؤدي إلى زيادة التنبيه إلى اللون البرتقالي أو الأحمر.

وفي أبريل من هذا العام، أوصت سلطات إدارة المخاطر بالإخلاء الفوري لـ 28 مجتمعًا بالقرب من البركان بسبب النشاط الذي سجله، في ذلك الوقت، تم تحذيره من أنه في حالة حدوث ثوران "لن يكون لديك سوى وقت إخلاء أقل من ساعة تقريبًا". في ذلك الوقت، كان التنبيه باللون البرتقالى، بالإضافة إلى ذلك، قبل أيام، تم الإبلاغ عن سقوط الرماد في بلديتين.

تقع نيفادو ديل رويز على الحدود بين مقاطعتى كالداس وتوليما، وقد اشتهرت فى العالم في 13 نوفمبر 1985، عندما ثار البركان وأثر على بلدة أرميرو.

وفي تلك المناسبة أطلق البركان أنهارا من المواد البركانية والطينية التي دمرت كل شيء في طريقه، وقدرت حكومة كولومبيا في ذلك الوقت أن المأساة خلفت ما يقرب من 25000 قتيل.