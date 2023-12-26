بدء أعمال تطوير ميدان دير الشايب فى الأقصر بتكلفة 2 مليون جنيه.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

مشروع قومى جديد تم البدء فى العمل به على مدار الأيام الماضية بمدينة الأقصر، وهو الميدان الواقع أمام دير الشاب والفرقة 15 شمال المحافظة، والذي يربط طريق ضيوف المحافظة من الشمال بمحور سمير فرج شمال الأقصر، والذين يتوجهون لمدينة طيبة ومطار الأقصر الدولى.

وفي هذا الصدد، صرح حجازى النحاس نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، بأنه يتم العمل فى المشروع الجديد لتطوير ميدان دير الشايب بإشراف العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، حيث أن جميع الأعمال المنفذة بالميدان من حيث التصميم والتنفيذ، وكذلك تطوير الجزر المحيطة بالميدان إهداء من شركة جبالكو مصر للمقاولات، ومن المقرر أن ينفذ الميدان على مساحة قطر 47 متر وبتكلفة تبلغ 2 مليون جنيه تقريباً.

ويضيف حجازى النحاس، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن مشروع الميدان الجديد يأتي في بداية الطريق للقادم من مطار الاقصر الدولي في اتجاه محور اللواء الدكتور سمير فرج (محور الشمال) بمركز ومدينة الزينية، موضحاً إن المحور تم وضع اللمسات النهائية به وفتحه تجريبياً حالياً حيث إن المحور عبارة عن مجموعة من الكباري والأنفاق والأعمال الصناعية بلغت القيمة التقديرية لها ما يزيد عن 7.257 مليار جنيه، وتمت مواصلة العمل بالمحور عام 2021 ليكون بطول 19.800 كيلو متر وبعرض 60 مترا وبعدد 6 حارات مرورية.

ومن جانبه أكد العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، إنه يتم العمل بالميدان الجديد في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية، وتنفيذا لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين ورصف الطرق، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، مشدداً على كافة المسؤولين الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للمشروع، وذلك نظراً لحيوية موقع الميدان بطريق مطار الأقصر الدولى.



الأقصر تنطلق فى مشروع قومى جديد لتطوير ميدان دير الشايب



العمل فى تطوير وتجديد ميدان دير الشايب بالأقصر



تصميم مشروع قومى جديد لتطوير ميدان دير الشايب بتكلفة 2 مليون جنيه