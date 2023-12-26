انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الثامن للجمعية المصرية لعلوم البيئة 24 فبراير

أعلنت جامعة قناة السويس أنه فى إطار سلسلة المؤتمرات الدولية الناجحة التى تعقدها جامعة قناة السويس، بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم البيئة ينطلق المؤتمر الدولى الثامن للجمعية المصرية لعلوم البيئة 2024، على مدار يومى 24-25فبراير المقبل تحت عنوان " البحث العلمى والتنمية المستدامة" وذلك برعاية الدكتور ناصر مندور رئیس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتورمحمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم رئيس المؤتمر، وإشراف تنفيذى الدكتور عبدالرؤوف مصطفى رئيس الجمعية المصرية لعلوم البيئة، السكرتير العام للمؤتمر.

وأوضح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن المؤتمر يسعى إلى أن تصبح المؤسسات الأكاديمية أكثر فاعلية فى مساعدة الباحثين على الانتقال نحو البحوث التطبيقية، أو الموجهة نحو حل المشكلات، مما سيكون له بالغ الأثر على التنمية المستدامة بمصر.

وأكد مندور أن المؤتمر سيناقش العديد من الموضوعات والقضايا العلمية والبيئية المطروحة على الساحة الدولية منها :

︎العمل على تغير المناخ والتكيف والتخفيف من آثاره.

︎الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة.

︎الحفاظ على التنوع البيولوجى والنظام البيئي.

︎تقنیات معالجة التلوث البيئي.

︎الزراعة المستدامة والنظم الغذائية.

︎تأثير الأنشطة البشرية على البيئة.

︎إدارة الموارد الطبيعية والكيمياء الخضراء.

︎السياسة البيئية والحوكمة.

الاستدامة الزراعية.

︎سياسة فعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

︎اتجاهات الاستثمار المستدام فى عام 2023.

︎أزمة المياه وإدارتها.

︎السياحة البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي.

︎الطاقة المتجددة والبيئة.

︎اقتصادیات وسياسات البيئة.

︎البيئة وصحة الإنسان.

︎التكنولوجيا من أجل بيئة مستدامة.

وقد أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الأفكار بين العلماء المصريين والدوليين، وشباب العلماء لإثراء المجتمع العلمي، مضيفا أنه سيتم نشر المقالات المقبولة فى مجلة كاترينا -المجلة الدولية للعلوم البيئية

وأشارت الدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم أن اللجنة العلمية للمؤتمر تضم كلا من: الدكتور منير عبد الغنى جامعة القاهرة - الدكتور محمد خالد إبراهيم - جامعة عين شمس، الدكتورة سميرة رزق منصور - جامعة قناة السويس، الدكتور إبراهيم مشالى - جامعة المنصورة.

كما أشار الدكتور عبد الرؤوف مصطفى رئيس الجمعية المصرية لعلوم البيئة أن اللجنة التنفيذية تضم من جامعة قناة السويس الدكتور أحمد الريس، الدكتور عبدالرؤوف مصطفى، الدكتور محمد عرنوس.