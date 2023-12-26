اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 08:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليوم السابع: "حراس الحقيقة.. صمود فى وجه الاحتلال"

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 07:00 م
اليوم السابع: "حراس الحقيقة.. صمود فى وجه الاحتلال" اليوم السابع

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ينشر اليوم السابع في عدده الصادر غدا الأربعاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، "حراس الحقيقة.. صمود فى وجه الاحتلال"، وفيه: صحفيو غزة يروون أهوال 80 يوما من العدوان الإسرائيلى الغاشم على القطاع.. أصحاب الأرض يتوقعون الشهادة فى أى وقت.. والسترة والخوذة لا يحميان من جيش مجرم نعانى الجوع والعطش ونعيش فى خيام ولن نخون دماء 100 زميل قاتلوا بالكاميرا والميكروفون.

واقرأ أيضا، القطاع الخاص قاطرة التعافى الاقتصادى فى 2024، وفيه: "المالية": 530 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة.. وزيادة مخصصات القطاع الصحى بنسبة30.4 %

 

وداخل العدد

ـ مرحلة جديدة لأكبر مشروع تخزين غذائى بـ1.5 مليار جنيه فى الفيوم.

 

ـ22 مليون مستفيد من تطوير المناطق غير المخططة

 

ـ مجمع صينى عملاق فى العاشر من رمضان بـ135 مليون دولار.

 

ـ "ليلة مصرية" رفيعة المستوى على ملاعب الإمارات.. غدا

 

ـ جامعة القاهرة الأولى عربيا فى مؤشر الإبداع والابتكار.

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عدد اليوم السابع غدا الأربعاء

 







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