اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 01:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

"المرور" تحرر 59 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 11:58 ص
"المرور" تحرر 59 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة الإدارة العامة للمرور
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (59317) مخالفة مرورية متنوعة بينها (449) مخالفة السير بدون تراخيص.

 

ونجحت الجهود فى ضبط (113) دراجة نارية مخالفة، و(9753) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(24) مخالفة موقف عشوائى، و(1351) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(8) مخالفات شروط التراخيص.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 







المرور

الاداره العامه للمرور

اخبار الحوادث

الداخليه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة