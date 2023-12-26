الكهرباء: تشغيل مركز تحكم العاصمة الإدارية الجديدة يناير المقبل

كتبت رحمة رمضان

أوشكت الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى على الانتهاء من إنشاء مركز تحكم قومى جديد بالعاصمة الإدارية ومن المتوقع تشغيله فى يناير المقبل، بالإضافة إلى تحديث مركز تحكم القاهرة ومن المخطط أن يقوم المشروع بمراقبة أداء وتشغيل عدد (207) محطة محولات على مستوى القاهرة الكبرى وبسعة توسعية مستقبلية لعدد (400) محطة محولات بنسبة التنفيذ الكلية للمشروع 87%.

كما تستعد الشركة المصرية لنقل الكهرباء لاستلام مركز تحكم القناة بعد تحديثه بشكل مبدئى، ويقوم المشروع بمراقبة أداء وإدارة تشغيل عدد (104) محطات محولات بنسبة التنفيذ الكلية للمشروع 100%، بالإضافة إلى إنشاء مركز تحكم الدلتا والذى يهدف إلى إنشاء مركز تحكم اقليمى للشبكة الكهربائية ومن المستهدف أن يقوم بمراقبة أداء وتشغيل عدد (107) محطات محولات فى عدد (6) محافظات بمنطقة الدلتا، وتبلغ بنسبة التنفيذ الكلية للحزمة الأولى 50%. وتبلغ بنسبة التنفيذ الكلية للحزمة الثانية 95,8%

وتجرى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دراسة تحديث مركز تحكم الإسكندرية حيث تم الانتهاء من التقرير النهائى للدراسة وجارى نهو إجراءات تمويل المشروع ، كما تم الإنتهاء من تشغيل المشروع وافتتاحه ويقوم المركزبالتحقق من جودة الطاقة المنتجة من المحطات طبقًا لكود ربط المحطات الشمسية بالشبكة، مراقبة وتسجيل كميات الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة الشمسية، التنسيق مع المركز القومى للتحكم فى الطاقة لتشغيل محطات الطاقة الشمسية.