الكهرباء: انخفاض معدلات استهلاك الوقود خلال الربع الأخير من 2023

كتبت رحمة رمضان

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن معدل استهلاك الوقود على مستوى الشبكة الموحدة خلال الربع الأخير من العام المالى 2022/2023 انخفض إلى حوالى (175,4 جم /ك.و.س) مقارنة بـ (179 جم /ك.و.س) خلال الفترة المناظرة من العام السابق 2021/2022.

وتمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة المصرية لنفل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى ممن زيادة سعات محطات محولات الجهد الفائق بنسبة زيادة (5,88) % لتصبح (128968,5) م.ف.أ، كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق بنسبة قدرها (3)% لتصبح (32807,1) كم، وتم زيادة سعات محطات محولات الجهد العالى بنسبة زيادة (3) % لتصبح (70547,7) م.ف.أ، كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد العالى بنسبة قدرها (0,4) % لتصبح (24697,1) كم.

شهدت شبكة نقل الكهرباء خلال عام 2023 أعمال تطوير وتوسعات كبيرة استكمالا لخطة تطوير الشبكة القومية للكهرباء التى بدأت فى 2014، حيث قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى أنه تم تنفيذ استثمارات خلال العام المالى 2022/2023 بلغت حوالى 5 مليارات و700 مليون جنيه مصري.