القلقاس والبطاطا والسبانخ مصادر غذائية هامة فى الشتاء لتجنب نزلات البرد

محمد صبحى

دائما ما يرتبط موسم الشتاء بارتفاع معدلات الإصابة بين المواطنين ب نزلات البرد والأنفلونزا، إلا أن هناك مجموعة من الأطعمة والمشروبات الصحية التي تتناسب مع فصل الشتاء وتساعد على تجنب الإصابة بنزلات البرد والحفاظ على الجسم دافئا.

وفى هذا الإطار كشف الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، عن أفضل الأغذية والمشروبات الصحية لفصل الشتاء.

-الخضروات والفواكه الموسمية: وتتميز بطزاجاتها ونكهاتها وتوافر العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم في فصل الشتاء ويعتبر تناول هذه الأغذية أفضل طريقة للتكيف مع تغير الطقس وتعزيز جهاز المناعة. ومن أمثلتها:

-الخضروات الجذرية: ومنها الفجل واللفت والقلقاس والبطاطا الحلوة تكون مهمة في فصل الشتاء لأنها تساعد الجسم على إنتاج الطاقة والتمثيل الغذائي وتأخذ وقت أطول في الهضم ويمكن ان تساعد في رفع درجة حرارة الجسم.

- الخضروات الورقية: مثل السبانخ والبروكلي والخبيزة والتي تعتبر مصادر غنية بالفيتامينات والاملاح المعدنية والتي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتساهم في الوقاية من نزلات البرد.

- الأغذية الغنية في الحديد: مثل الكبدة والبيض واللحوم الحمراء الخالية من الدهون تعتبر مصادر جيدة للحديد الذى يعمل على الوقاية من أمراض الأنيميا وأمراض نقص الحديد التي يشعر المصابين بها بالبرودة في اليدين والقدمين حيث يحمل الحديد الأوكسجين إلى جميع أجزاء الجسم وهو عنصر مهم في تعزيز مناعة الجسم.

- الفاكهة الحمضية مثل البرتقال و اليوسفي، والجريب فروت و الجوافة التي تتميز بارتفاع محتواها من فيتامين ج وتتميز بأنها تقاوم البردحيث يعمل فيتامين "ج " على تعزيز جهاز المناعة ويحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تكافح الالتهابات والتغلب على العدوى الميكروبية.

- الموز: يحتوي على فيتامين ب والماغنسيوم الذى يساعد الغدد التي تنظم درجة حرارة الجسم على القيام بوظيفتها كما يحتوى الموز على عنصر البوتاسيوم الذى يعمل على خفض ضغط الدم.

الفاكهة الجافة: مثل القراصيا والتمر والتين وتعمل على توليد الطاقة في الجسم ويجب تحديد الكمية المتناولة من هذه الأنواع

- البيض: يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي لا يستطيع الجسم تكوينها ويعتبر مصدر للطاقة فيحفظ الجسم دافئا ويحتوى على حوالى 12% بروتين بالإضافة الى محتواه من الحديد والزنك والفيتامينات ويمكن للبيض مساعدة الجسم في مقاومة العدوى.