القاهرة الإخبارية: عشرات الشهداء والمصابين فى قصف إسرائيلى جديد على جباليا

كتب سمير حسنى

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية، إن عشرات الشهداء والمصابين سقطوا في قصف إسرائيلي جديد على جباليا.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20915 شهيدا و54918 جريحا منذ 7 أكتوبر.

واتهمت الصحة الفلسطينية، قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب 18 مجزرة أدت إلى استشهاد 241 وإصابة 382 خلال الـ24 ساعة الماضية، داعية المؤسسات الأممية بحماية مجمع ناصر الطبي في خان يونس وحماية الطواقم الطبية والجرحى والمرضى وآلاف النازحين.