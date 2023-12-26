الغرفة التجارية بالإسماعيلية تناقش ملف تطوير معرض المنتزه بأسعار مخفضة

الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي، رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف، وبحضور هيئة المكتب وأعضاء المجلس لمناقشة جدول أعمال تضمن عدد من الموضوعات كان أبرزها ملف تطوير المعرض الدائم للغرفة بنادي المنتزه.

حضر الاجتماع، كل من جلال الطاهر نائب أول وأسامة العدوي نائب ثانٍ وأحمد سامي سليم، أمين مساعد صندوق الغرفة، ومن أعضاء مجلس الإدارة آمال محمود، وأحمد موسي، وحاتم العدوي، وصابر همام، وعلي العدوي، وكمال حمودة، ومحمد فايق، ومحمد عبد المحسن، ومحمد السيد مدير الغرفة.

ناقش المجلس عددا من الموضوعات، منها ترشيح عدد من العاملين للحصول علي سلسلة من البرامج التدريبية في إطار برنامج الدعم الضريبي المنفذ بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية، بالإضافة إلي عرض المذكرة المقدمة من مدير عام الغرفة بخصوص مقابل الخدمة المميزة علي الشهادات.

وتقرر في نهاية الاجتماع، أعداد تقرير تفصيلي بشأن تطوير معرض نادي المنتزه باعتباره أول معرض دائم علي مستوي الجمهورية، تم افتتاحه قبل سنوات، وحظي باهتمام كبير.