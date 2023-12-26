الصحة العالمية تودع 2023: أنهينا حالة الطوارئ الصحية لـ كورونا وجدرى القرود

كتبت أمل علام

قال الدكتور تيدروس ادهانوم حبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية فى بيان، إن عام 2023 كان حافلاً بالإنجازات والتحديات في مجال الصحة العامة العالمية، وأضاف أنه في مايو أعلن نهاية وباء كورونا باعتباره حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، وكان هذا بمثابة نقطة تحول بالنسبة للعالم بعد ثلاث سنوات من الأزمة والألم والخسارة للناس في كل مكان.ويسعدني أن أرى أن الحياة قد عادت إلى طبيعتها، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أيضًا أن تفشي جدرى القرود M-POX لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.

واستكمل: وافقنا على لقاحات جديدة ضد الملاريا وحمى الضنك والتهاب السحايا، وهي أمراض تهدد الملايين في مختلف أنحاء العالم، وخاصة الفئات الأكثر ضعفا.وتم إعلان خلو أذربيجان وطاجيكستان وبليز من الملاريا، وتم القضاء على مجموعة من الأمراض الاستوائية المهملة في بلدان متعددة، بما في ذلك مرض النوم في غانا، والتراخوما في بنين ومالي والعراق، وداء الفيلاريات اللمفاوية في بنجلاديش ولاو.ولقد وصل الطريق إلى القضاء على مرض آخر يمكن الوقاية منه باللقاحات ــ شلل الأطفال ــ إلى ميله الأخير.وقدمت ثلاثون دولة أخرى لقاح فيروس الورم الحليمي البشري مع تقدم العالم نحو القضاء على سرطان عنق الرحم.وقد تم رفع الحاجة إلى معالجة الآثار الصحية الناجمة عن أزمة المناخ إلى أعلى المستويات السياسية، حيث قامت الحكومات والعلماء والدعاة بوضع الصحة، لأول مرة، في مكانة بارزة على جدول أعمال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وإصدار إعلان عالمي بشأن المناخ والصحة.والتزم رؤساء الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعزيز التغطية الصحية الشاملة، والقضاء على مرض السل، وحماية العالم من الأوبئة في المستقبل.وقد أظهرت كل هذه الإنجازات، وغيرها الكثير، قوة العلم والحلول والتضامن لحماية الصحة وتعزيزها.

وأوضح: عام 2023 كان أيضًا عامًا من المعاناة والتهديدات الهائلة التي يمكن تجنبها على الصحة.، فقد أدت الهجمات الوحشية التي شنتها اسرائيل على غزة الي مقتل أكثر من 20 ألف شخص - معظمهم من النساء والأطفال - وإصابة أكثر من 53 ألف شخص.وفي الوقت نفسه، تعرضت المستشفيات والعاملون في مجال الصحة لهجمات متكررة، في حين أن جهود الإغاثة لا تقترب من تلبية احتياجات الناس.اعتبارًا من 22 ديسمبر، كان 9 فقط من أصل 36 مرفقًا صحيًا في غزة يعمل بشكل جزئي، مع أربعة فقط تقدم أبسط الخدمات الأساسية في الشمال.ولهذا السبب، ندعو مرة أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار.وللأسف، ابتليت الحروب والأعمال العدائية المسلحة بالعديد من المواقع الأخرى حول العالم، بما في ذلك السودان وأوكرانيا وإثيوبيا وميانمار، على سبيل المثال لا الحصر.ولقد رأيت بنفسي معاناة الأشخاص الذين أنهكتهم الحرب في شمال غرب سوريا، والذين، مثل المجتمعات التي زرتها أيضًا في تركيا المجاورة، دمرهم الزلزال المروع في فبراير.

وأضاف:" بدون السلام لا توجد صحة، وبدون الصحة لا يمكن أن يكون هناك سلام".وقال لقد أدى انعدام الأمن والفقر وعدم الحصول على المياه النظيفة والنظافة إلى انتشار الأمراض المعدية في العديد من البلدان.إن عودة ظهور الكوليرا تثير القلق بشكل خاص، مع تسجيل عدد قياسي من حالات تفشي المرضوفيما يتعلق بالاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ، لا تزال هناك فجوات في استعداد العالم لمنع الجائحة التالية.

وأضاف: لكن عام 2024 يقدم فرصة فريدة لمعالجة هذه الثغرات، تتفاوض الحكومات على أول اتفاق عالمي على الإطلاق لحماية المجتمعات والبلدان والعالم من التهديد الذي تشكله الأوبئة..

واختتم بيانه:"وبينما تختتم منظمة الصحة العالمية عامها الخامس والسبعين كمنظمة صحية "عالمية"، أعرب عن خالص امتناني للعاملين في مجال الصحة والشركاء والزملاء في منظمة الصحة العالمية، في رحلتنا المشتركة لتحقيق الصحة للجميع.أخيرا، خلال موسم العطلات هذا، أنا متأكد من أن الجميع سينضمون إلي في الأمل في أن يجلب العام الجديد السلام والصحة والرخاء لجميع الناس في جميع العالم".