اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 08:51 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السعودية وقطر تبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 08:00 ص
السعودية وقطر تبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين السعودية
أ ش أ

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بحث وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الاثنين في الرياض، مع وزير الداخلية القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.
 
وأكد الأمير عبدالعزيز أن ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي القطري من مبادرات ومستهدفات في المجال الأمني يأتي تأكيدا على حرص قيادتي البلدين في تعزيز التعاون والعمل المشترك، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).
 
وعقب الجلسة، شهد الأمير عبدالعزيز بن سعود والشيخ خليفة بن حمد، توقيع خطة عمل لمشروع تسهيل إجراءات المسافرين في المنفذين البريين (سلوى السعودي - أبو سمرة القطري).






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اخبار السعودية




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