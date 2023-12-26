اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 04:20 م
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الخارجية الإسرائيلية: لا إصابات فى انفجار قرب سفارتنا بنيودلهى

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 04:13 م
الخارجية الإسرائيلية: لا إصابات فى انفجار قرب سفارتنا بنيودلهى الشرطة الهندية
كتب سمير حسنى

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قالت وسائل إعلام، إن شرطة نيودلهي تلقت مكالمة هاتفية بشأن انفجار قرب السفارة الإسرائيلية بالهند وأنها تتحقق من هذه المعلومات.

 

وأكدت الخارجية الإسرائيلية وقوع انفجار قرب سفارتها في نيودلهي، لكنه لم يسفر عن أى إصابات، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

 

 







الهند

اسرائيل

سفارة اسرائيل فى الهند

الخارجية الاسرائيلية




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