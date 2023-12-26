الخارجية الإسرائيلية: لا إصابات فى انفجار قرب سفارتنا بنيودلهى

كتب سمير حسنى

قالت وسائل إعلام، إن شرطة نيودلهي تلقت مكالمة هاتفية بشأن انفجار قرب السفارة الإسرائيلية بالهند وأنها تتحقق من هذه المعلومات.

وأكدت الخارجية الإسرائيلية وقوع انفجار قرب سفارتها في نيودلهي، لكنه لم يسفر عن أى إصابات، نقلا عن القاهرة الإخبارية.