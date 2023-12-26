الجيش الصومالي يعلن مقتل 80 عنصرا من مليشيات الشباب بولاية غلمدغ

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أعلن الجيش الصومالي اليوم الثلاثاء مقتل 80 عنصرا من مليشيات الشباب في عملية عسكرية بمناطق تابعة لولاية غلمدغ الإقليمية بوسط البلاد.



وقال قائد القوات البرية الصومالي العميد ديح عبدي عبد الله -وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية- إن "الجيش الصومالي استهدف المليشيات في منطقة "عاد" التابعة لمحافظة مدغ، وقتل 80 عنصرا"، مضيفا أن المنطقة والقرى التابعة لها تحت قبضة الجيش الصومالي.



وأعلنت وزارة الدفاع الصومالية، في بيان أمس الأول الأحد مقتل 130 إرهابيا من مليشيات الشباب خلال العمليات العسكرية الأخيرة التي أجراها الجيش الصومالي ضد الإرهابيين في مناطق متفرقة بولايات غلمدغ وهيرشبيلي وجوبالاند.