اليوم السابع
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التعليم: عدم عقد امتحانات من 6 لـ8 يناير وبدء اختبارات الثانوى يوم 11

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 12:00 ص
التعليم: عدم عقد امتحانات من 6 لـ8 يناير وبدء اختبارات الثانوى يوم 11 وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
التعليم: عدم عقد امتحانات من 6 لـ8 يناير.. وبدء اختبارات الثانوى 11 من نفس الشهر
 
وزير التعليم العالى: بناء الإنسان أولوية وأحد أهداف الوزارة
 
وزارة النقل: تنسيق لنقل بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن مرورا بمصر برياً
 
"الأوقاف" تنشر نتيجة التصفيات النهائية بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن
 
"الصحة" توجه بسرعة الانتهاء من ميكنة منظومة عمليات زراعة الأعضاء
 
وزير الشباب والرياضة يبحث الاستعدادات والترتيبات النهائية لانطلاق ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية الجديدة
 
وزارة البيئة تكشف آخر موعد لتقديم مستندات مناقصة مصنع المعالجة بكفر الشيخ
 

 







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