التعليم: عدم عقد امتحانات من 6 لـ8 يناير وبدء اختبارات الثانوى يوم 11

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التعليم: عدم عقد امتحانات من 6 لـ8 يناير.. وبدء اختبارات الثانوى 11 من نفس الشهر
وزير التعليم العالى: بناء الإنسان أولوية وأحد أهداف الوزارة
وزارة النقل: تنسيق لنقل بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن مرورا بمصر برياً
"الأوقاف" تنشر نتيجة التصفيات النهائية بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن
"الصحة" توجه بسرعة الانتهاء من ميكنة منظومة عمليات زراعة الأعضاء
وزير الشباب والرياضة يبحث الاستعدادات والترتيبات النهائية لانطلاق ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية الجديدة
وزارة البيئة تكشف آخر موعد لتقديم مستندات مناقصة مصنع المعالجة بكفر الشيخ
وزير الأوقاف يستقبل الفائز بالمركز الأول بمسابقة القرآن وحصوله على مليون جنيه
وزارة الأوقاف: توزيع 5000 زي أزهري للأئمة.. وفرش 125 مسجداً يناير المقبل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة