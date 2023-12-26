اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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"التربية السلبية والزيادة السكانية".. ندوة في كلية الألسن بجامعة الفيوم

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 01:00 ص
"التربية السلبية والزيادة السكانية".. ندوة في كلية الألسن بجامعة الفيوم جامعة الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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تنظم جامعة الفيوم   ندوة "التربية السلبية والزيادة السكانية وحروب الجيل الخامس وسبل المواجهة" وذلك اليوم الثلاثاء ٢٠٢٣/١٢/٢٦ بقاعة المؤتمرات بكلية الألسن.

وكانت جامعة الفيوم عقدت "مجلس شئون التعليم والطلاب رقم (٢٠٦) " بحضور أعضاء المجلس ، وصرح الدكتور محمد فاروق الخبيري أن المجلس ناقش خطاب مدير مركز معلومات الجامعة بشأن النقاط التي تميز الاختبار الالكتروني عن نظيره الورقي من حيث طبيعة الأسئلة وطرق الإجابة.

وأضاف  أنه تم استعراض تقرير اللجنة المشكلة لمراجعة اللوائح الداخلية للكليات بخصوص لائحة برنامج إعداد معلم العلوم التربوية والسياحية تخصص ريادة الأعمال.

كما ناقش المجلس مذكرة التفاهم المقترحة بين كلية الهندسة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار مبادرة مهارات لطلاب السنة النهائية.







الزيادة السكانية

حروب الجيل الخامس

الفيوم

محافظة الفيوم




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