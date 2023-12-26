الانتهاء من مشروع ميناء الصيد بمركز إدكو بالبحيرة بتكلفة 34.5 مليون جنيه

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، أن المحافظة شهدت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ، تطوير شامل في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي.

مشيرة إلى حرص محافظة البحيرة على تطوير نشاط الصيد والذي يُعد من الأنشطة الرئيسية بالمحافظة ،والذي ظهر جليا بتنفيذ مشروع جونة تراكي مراكب الصيد بمركز ادكو.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة إنه تم الانتهاء من مشروع ميناء الصيد بمركز إدكو، تمهيدا الى إفتتاحه فى القريب العاجل .

لافتة إلى مشروع الميناء الجديد مقام على مساحة 80 ألف متر مربع ورصيف سعته 400 مركب/ يوم بطول 390 متر طولي بتكلفة إجمالية 34.5 مليون جنيه.

وقالت نائب محافظ البحيرة ،أن المشروع الجديد يهدف الي تجنب المشكلات والخسائر التي يتعرض لها الصيادين في المنطقة لعدم وجود وسائل أمان علي مراكبهم، مما يعرضها للتلف بالاضافة الي إحكام الرقابة علي دخول وخروج المراكب.

يذكر أن جونة التراكي هي أحد المشروعات القومية التي ستحقق طفرة إقتصادية وتنموية فى مجال صيد الأسماك وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى زيادة فرص العمل للشباب .