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الاحتلال الاسرائيلى يكشف هوية ضباط لقوا حتفهم فى معارك شمال غزة.. صور

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 06:35 م
الاحتلال الاسرائيلى يكشف هوية ضباط لقوا حتفهم فى معارك شمال غزة.. صور ضباط إسرائيليين لقوا حفتهم في معارك شمال غزة
كتب أحمد جمعة

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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، عن هوية القتلى في صفوفه الذين لقوا حتفهم اليوم على يد الفصائل الفلسطينية في غزة، موضحة أن القتلى هم الضابط الإسرائيلي القتيل الرائد شاي شمريز وهو قائد سرية بالكتيبة 931 التابعة للواء ناحال، والرائد ماور لافيا، والرائد شاؤول غرينغليك.

 

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الضباط الإسرائيليين قتلوا في المعارك العنيفة مع الفصائل الفلسطينية شمال قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الـ 81 على التوالى، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 

 

 

 







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