الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 47 فلسطينيًا من الضفة الغربية المُحتلة

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 47 فلسطينيًا في حملة مُداهمات واعتقالات واسعة بالضفة الغربية المحتلة.



وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اعتقلت من منطقة جنوب الضفة، 17 شخصًا من مُحافظة "الخليل"، و15 من "بيت لحم" بينهم فتاتان وصحفي.



ومن الشمال، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة من جنين، وواحدًا من طولكرم، وثلاثة من طوباس.



ومن رام الله بمنطقة وسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية أشخاص، من ضمنهم المُناضلة خالدة جرار، القيادة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي أسيرة مُحررة سابقة.