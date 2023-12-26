"الأرصاد" تناشد المواطنين ارتداء الملابس الشتوية لبرودة الأجواء ليلا

ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين ارتداء الملابس الشتوية، وذلك بسبب برودة الأجواء ليلا وفى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى انخفاض درجات الحرارة الصغرى والتى تصل إلى أقل من 10 درجات بشمال الصعيد وتصل 14 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

ويشهد اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد اليوم طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13.