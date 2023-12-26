افتتاح المعرض السنوى للأنشطة الفنية الخاصة بالمجال الصناعى بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية: السيد فلاح – صبرى غانم

افتتح ماهر كامل هاشم، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، المعرض السنوى للأنشطة الفنية الخاصة بالمجال الصناعى لعام 2023، بمختلف المراحل التعليمية بالإدارات التعليمية الثمانية للمحافظة في مدرسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية، وذلك بحضور الدكتور محمد البحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم ولفيف من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة.

وضمَّ المعرض نتائج للعام الميلادي الجديد 2024، ومشغولات أركيت ولوحات، ومشغولات يدوية مزخرفة جاءت تحمل الطابع العربي تضامنًا مع القضية الفلسطينية، وأنشطة طلابية متنوعة في المجال الصناعي، تم تنفيذها بالتعاون بين المعلمين والطلاب في مدارس الإدارات المختلفة.

وخلال الافتتاح، أشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة بكل من ساهم في إنجاح المعرض من مديري الإدارات التعليمية الثمانية ومديري المدارس الفنية والأساتذة والطلاب وأولياء الأمور.



افتتاح المعرض



_سكرتير عام الإسماعيلية يفتتح معرض الأنشطة الفنية (2)



السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية



_سكرتير عام الإسماعيلية يفتتح معرض الأنشطة الفنية



المعرض السنويِّ للأنشطة الفنية



المعرض السنويِّ للأنشطة الفنية