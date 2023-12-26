افتتاح أعمال تطوير منطقة فاطمة الزهراء ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير منطقة فاطمة الزهراء، ضمن احتفالات المحافظة بالذكرى 67 لانتصار أبطال المقاومة الشعبية فى بورسعيد على العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.

وشملت أعمال تطوير المرحلة الثالثة من منطقة فاطمة الزهراء تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية لـ 30 عمارة سكنية، وذلك من خلال رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية بالمنطقة وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه وتركيب شبكة صرف صحى جديدة.

كما جرى زيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وترميم واجهات العمارات السكنية.