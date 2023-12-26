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إعلام إسرائيلى: انفجار قرب سفارة تل أبيب فى الهند .. فيديو

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 04:37 م
إعلام إسرائيلى: انفجار قرب سفارة تل أبيب فى الهند .. فيديو تفجير قرب سفارة إسرائيل لدى الهند
كتب أحمد جمعة

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أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، حدوث انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في الهند دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

ونشرت وسائل إعلام هندية مقطع فيديو يبرز آثار التفجير الذي وقع قرب السفارة الإسرائيلية، وسط انتشار كبير لقوات الأمن الهندية التي فتحت تحقيق في ملابسات الحادث.

إلى ذلك، أعرب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور الجمهوري ليندسي جراهام عن مخاوفه من تزايد التهديدات ضد الولايات المتحدة، خاصة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن ليندسي جراهام قوله، إن التهديدات ضد الولايات المتحدة في أعلى مستوياتها حاليًا، مشيرًا إلى استجوابه لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي صرح خلال الإفادة بأنه يرى إشارات تحذيرية في كل مكان خاصة بعد حرب 7 أكتوبر بقطاع غزة.

وأضاف أن منظمات متطرفة في العالم تدعو أعضاءها لمهاجمة الولايات المتحدة.







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