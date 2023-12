إعلام إسرائيلى: انفجار قرب سفارة تل أبيب فى الهند .. فيديو

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، حدوث انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في الهند دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

ونشرت وسائل إعلام هندية مقطع فيديو يبرز آثار التفجير الذي وقع قرب السفارة الإسرائيلية، وسط انتشار كبير لقوات الأمن الهندية التي فتحت تحقيق في ملابسات الحادث.

#WATCH | Delhi Police Crime Unit team and forensics team near the Israel Embassy in Delhi to hold a probe after a call was received about a blast today evening pic.twitter.com/nJjDlIWZsF