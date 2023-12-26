اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 10:10 م
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إصابة 8 أشخاص بحروق إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزل فى البحيرة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 09:00 م
إصابة 8 أشخاص بحروق إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزل فى البحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة -ناصر جودة

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أصيب 8 أشخاص مساء اليوم الثلاثاء، بحروق متفرقة بأنحاء الجسم، إثر انفجار أنبوبة غاز بمركز أبو المطامير بالبحيرة.
 
تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية المهدية التابعة لمركز أبو المطامير بالبحيرة.
 
وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى أبو المطامير المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية.
 
والصابون هم:-
 
ح. ح 8سنوات انثى حروق متفرقه بالجسم،تحت الفحص.
 
_ي.ر9 سنوات-  ذكرحروق متفرقه بالجسم ،تحت الفحص.
 
_ ا.ح 5 سنوات ذكر حروق متفرقة بالجسم، تحت الفحص.
 
_ ن.ا. 4 سنوات أنثى حروق متفرقه بالجسم بالجسم تحت الفحص.
 
_ ر.ش 42 سنه ذكر حروق متفرقة بالجسم، تحت الفحص.
 
_م.ا 40 سنه ذكر، حروق متفرقة بالجسم، تحت الفحص.
 
_ س.ب 67  ذكر حروق متفرقة بالجسم، تحت الفحص.
 
_م.س38 سنه ذكر حروق متفرقه بالجسم ،تحت الفحص.
 
وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمعرفة ملابسات الحادث وتفاصيله.






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