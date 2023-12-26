إزالة 18 حالة تعد بمركزين فى كفر الشيخ على مساحة 4 آلاف و300 متر

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت محافظة كفر الشيخ، حملات ل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتمكنت الحملات من إزالة 18 حالة تعد بالحامول وقلين.

تمكنت حملات مجلس مراكز ومدن الحامول ، برئاسة عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، من إزالة 10 حالات تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 2500 متر، ووجه محافظ كفر الشيخ، باليقظة التامة، والاستمرار في تفعيل محاضر التبوير للحالات التي تم تنفيذ الإزالة فيها لتعود إلى طبيعتها الزراعية، لافتاً أنّ أي تواطؤ سيتم التعامل معه ومواجهته بكل حزم وقوة، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظي مع أي بلاغات عن التعديات.

تمكنت حملات مجلس مدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، من إزالة 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، بقرى قلين، على مساحة 1800 متر، وشدد محافظ كفرالشيخ، بتنفيذ الإزالة الفورية للتعديات على الأراضى الزراعية، وإزالة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية الرقعة الزراعية.