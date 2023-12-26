إحياء مشروع خان أسوان لتوفير فرص عمل للشباب

أسوان- صلاح المسن

وقع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وأحمد عطية أبو الوفا رئيس هيئة الأوقاف المصرية، على محضر الاجتماع التنسيقى للاستحواذ الخاص بأن يؤول مشروع خان أسوان للمحافظة بشكل كامل، خاصة أن المشروع متوقف منذ سنوات عديدة، ويضم 121 محل داخل طابقين، وهو ما يأتى متواكباً مع الرؤية المستقبلية للمحافظة لإعادة إحياء المشروعات المتوقفة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحقيق العوائد الإيجابية منها.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحقيق الإستثمار الأمثل من المشروعات التنموية والخدمية ، وخاصة المشروعات المتعثرة من خلال تشغيلها والوصول للعوائد الإقتصادية المطلوبة منها.

وخلال توقيع المحضر بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، ومحمد سالم مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف ، ومحمود أبو بيه المستشار القانونى للمحافظة، قدم اللواء أشرف عطية شكره للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على التعاون المثمر والبناء، والانتهاء من الإجراءات المالية والفنية والقانونية المتعلقة بمشروع خان أسوان ، والذى يقع فى منطقة حيوية بالمدخل الشمالى للمحافظة بما سيساهم بدوره فى طرحه وتحقيق العائد الإستثمارى والاقتصادى منه، والتسويق الأمثل للمحلات التجارية به لتكون متعددة الأغراض والأنشطة وهو ما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.