أكاديمية البحث العلمى تعلن أسماء الفائزين ببرنامج منح الزيارات القصيرة "ستارز"

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، أسماء الفائزين في الدورة الأولى من برنامج منح الزيارات القصيرة لعام 2023 الذي يحمل اسم "ستارز"، والذي أطلقته الأكاديمية في أكتوبر الماضي للباحثين العاملين بالجامعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية، حيث اجتاز 51 متقدماً- منهم 23 باحث و18 أستاذاً مساعداً و10 أساتذة- معايير التقييم الفنية التي تم الإعلان عنها والتي تساعد فى تحقيق استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتم ترتيب المتقدمين حسب التميز العلمي للمتقدمين، والترتيب الدولي للجامعة المستضيفة والأستاذ المستضيف، وبلغ عدد المقترحات المقدمة للبرنامج 224 من الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

وأوضح البيان الصادر من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا صباح اليوم أن برنامج منح الزيارات القصيرة "ستارز" يأتي في إطار الخطة التنفيذية الثالثة (2022-2026) التي اعتمادها الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس الأكاديمية رقم 180 في يونيو 2023، وتماشياً مع الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي أطلقت في مارس 2023، وكذلك الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، والتي تهدف إلي دعم البحث العلمي ودعم جهود الدولة في ضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتعميق التصنيع المحلى وإنتاج ونقل وتوطين التكنولوجيا، كذلك دعم اقتصاد المعرفة ورفع مستوى التكنولوجيا في منتجات الأسواق المصرية والصناعة المصرية والمساهمة في إنتاج منتجات مبتكرة ذات تنافسية عالية في الأسواق المصرية، ولمعرفة أسماء الفائزين بالمنحة يرجى زيارة الموقع الرسمي للأكاديمية www.asrt.sci.eg