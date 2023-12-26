أسعار الدواجن تتراجع والكيلو يسجل 68 جنيها للمستهلكين

تشهد أسعار الدواجن فى مصر اليوم تراجعا طفيفا فى كافة الأسواق للمستهلكين ليسجل كيلو الدواجن تسليم أرض المزرعة 60 جنيها بينما فى السوق للمستهلكين بين 68 إلى 70 جنيها حسب المنطقة وبحسب كل محافظة.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة عند 60 إلى 62 جنيها فى حين يصل السعر النهائى للمستهلك فى الأسواق بين 68 إلى 70 جنيها للكيلو وسط استقرار فى معروض الدواجن، وفق ما أوردته شعبة الدواجن فى اتحاد الغرف التجارية التى ترصد تطور سعر الفراخ فى الأسواق.

أما عن أسعار البيض فى الأسواق اليوم تواصل استقرار عند 123 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة وتصل المستهلكين 150 جنيها وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 145 جنيها وتصل المستهلكين 160 إلى 165 جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل 125 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 140 إلى 145 جنيها.